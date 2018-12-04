Роструд напомнил о шестидневной рабочей неделе перед новогодними праздниками

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). Последняя рабочая неделя 2018 года перед новогодними праздниками продлится шесть дней – с понедельника, 24 декабря, по субботу, 29 декабря. Об этом напоминает пресс-служба Роструда.

Рабочую неделю было решено удлинить, чтобы не разрывать новогодние каникулы. «Соответственно, выходной день с субботы, 29 декабря, перенесен на понедельник, 31 декабря», – приводит слова заместителя главы Роструда Ивана Шкловца «Интерфакс».

Таким образом, новогодние каникулы продлятся десять дней – с воскресенья, 30 декабря 2018 года, до вторника, 8 января 2019-го. Первым рабочим днем грядущего года станет среда, 9 января.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.