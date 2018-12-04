На выставке SLUSH в Хельсинки представлены три татарстанских стартапа

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). На выставке в рамках конференции стартапов SLUSH в Хельсинки свои разработки представили три татарстанских компании. В торжественном открытии стендов принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Здесь представлены три наших стартапа. Мы видим, что SLUSH — это очень серьёзная организация. Будем и дальше участвовать во всех этих процессах», — сказал Рустам Минниханов, поблагодарив партнеров за возможность участвовать.

Глава республики осмотрел российские стенды, ознакомившись с представленными проектами: это продукты в области IT, энергоэффективности и биомедицинских технологий. Казанские же компании представили беспилотные летательные системы и технологии «умного» уличного освещения.

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