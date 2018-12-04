Казанский Кремль совместно с ICL разработал первый в РТ музейный видеогид для глухих

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Государственный музей-заповедник «Казанский Кремль» совместно с одной из крупнейших в России IT-компаний ICL разработал первый в Татарстане музейный видеогид для глухих и слабослышащих людей. С 2019 года «особенные» гости одной из главных достопримечательностей Казани смогут пользоваться услугами виртуального экскурсовода.

Видеогид включает 19 роликов, посвященных объектам Казанского Кремля и его истории в целом. Каждый сюжет снабжен субтитрами и комментариями профессионального сурдопереводчика Екатерины Ибатуллиной, которую в проект на добровольных началах пригласили руководители Татарского отделения Всероссийского общества глухих.

Отснявшие для музея все эпизоды операторы Эрик Аминов и Даут Хакимов, как и вся команда проекта, работали «на голом энтузиазме», заметила сегодня на презентации видеогида в выставочном зале «Манеж» директор «Казанского Кремля» Зиля Валеева.

Работы над инклюзивным проектом стартовали полгода назад, инициатором выступила молодой специалист экскурсионного отдела музея-заповедника Дарья Муратова. По словам девушки, проект почти сразу обрел главного партнера в лице группы компаний ICL, которая передала в дар Казанскому Кремлю программное обеспечение и шесть планшетных компьютеров для проведения экскурсий.

«Этот проект – знаковый для нас. Когда Дарья Муратова приехала с очередной учебы и мы решили все-таки взяться за него, написали руководителю компании ICL. Писали и надеялись, конечно, но уверенности не было, – призналась Зиля Валеева. – И как же было приятно, что с первого письма они, не задавая дополнительных вопросов, сразу пригласили к себе сотрудников, чтобы обговорить вопросы технической передачи оборудования, сразу возник разговор».

«Ребята сделали большое дело, за что им большая благодарность. На мой взгляд, это очень важный социально значимый проект. Ни для кого не секрет, что Татарстан – это некое место, где рождаются тренды, – добавил руководитель отдела продаж и маркетинга компании ICL Techno Ильдар Вагизов. – Я думаю, что другие регионы должны перенять этот опыт, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья могли погружаться в историю и приобщаться к культуре. Компания ICL не могла остаться в стороне».

По окончании презентации проект прошел первые испытания. В качестве фокус-группы были приглашены ребята с нарушениями слуха – студенты Казанского авиационно-технического колледжа имени П. Дементьева, которые протестировали новый гид, прогулявшись по объектам музея-заповедника. Группу сопровождала министр труда, занятости и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова.

«В эти дни во всем мире проходит Декада инвалидов. Работа с людьми с ограниченными возможностями и всё, что связано с инклюзией, – это повседневная деятельность социального блока. Но в то же время эта дата помогает обратить внимание общественности на нужды тех людей, которые в силу каких-то причин ограничены в услугах. Проект, который сегодня презентует Казанский Кремль, уникален, у него практически нет аналогов в ПФО и даже по всей России, за исключением, наверное, Музеев Московского Кремля. Это говорит о том, что мы на правильном пути», – резюмировала Зарипова.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.