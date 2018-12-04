Татар-информ

4 декабря 2018, 14:56

ОбществоКультура

Казанский Кремль совместно с ICL разработал первый в РТ музейный видеогид для глухих

Рекомендуем

ОбществоКультура

Казанский Кремль совместно с ICL разработал первый в РТ музейный видеогид для глухих

Фото: Александр Эшкинин

19 видеосюжетов с субтитрами и комментариями сурдопереводчика уже доступны для жителей и гостей города.

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Государственный музей-заповедник «Казанский Кремль» совместно с одной из крупнейших в России IT-компаний ICL разработал первый в Татарстане музейный видеогид для глухих и слабослышащих людей. С 2019 года «особенные» гости одной из главных достопримечательностей Казани смогут пользоваться услугами виртуального экскурсовода.

Видеогид включает 19 роликов, посвященных объектам Казанского Кремля и его истории в целом. Каждый сюжет снабжен субтитрами и комментариями профессионального сурдопереводчика Екатерины Ибатуллиной, которую в проект на добровольных началах пригласили руководители Татарского отделения Всероссийского общества глухих.

Отснявшие для музея все эпизоды операторы Эрик Аминов и Даут Хакимов, как и вся команда проекта, работали «на голом энтузиазме», заметила сегодня на презентации видеогида в выставочном зале «Манеж» директор «Казанского Кремля» Зиля Валеева.

Работы над инклюзивным проектом стартовали полгода назад, инициатором выступила молодой специалист экскурсионного отдела музея-заповедника Дарья Муратова. По словам девушки, проект почти сразу обрел главного партнера в лице группы компаний ICL, которая передала в дар Казанскому Кремлю программное обеспечение и шесть планшетных компьютеров для проведения экскурсий.

«Этот проект – знаковый для нас. Когда Дарья Муратова приехала с очередной учебы и мы решили все-таки взяться за него, написали руководителю компании ICL. Писали и надеялись, конечно, но уверенности не было, – призналась Зиля Валеева. – И как же было приятно, что с первого письма они, не задавая дополнительных вопросов, сразу пригласили к себе сотрудников, чтобы обговорить вопросы технической передачи оборудования, сразу возник разговор».

«Ребята сделали большое дело, за что им большая благодарность. На мой взгляд, это очень важный социально значимый проект. Ни для кого не секрет, что Татарстан – это некое место, где рождаются тренды, – добавил руководитель отдела продаж и маркетинга компании ICL Techno Ильдар Вагизов. – Я думаю, что другие регионы должны перенять этот опыт, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья могли погружаться в историю и приобщаться к культуре. Компания ICL не могла остаться в стороне».

По окончании презентации проект прошел первые испытания. В качестве фокус-группы были приглашены ребята с нарушениями слуха – студенты Казанского авиационно-технического колледжа имени П. Дементьева, которые протестировали новый гид, прогулявшись по объектам музея-заповедника. Группу сопровождала министр труда, занятости и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова.

«В эти дни во всем мире проходит Декада инвалидов. Работа с людьми с ограниченными возможностями и всё, что связано с инклюзией, – это повседневная деятельность социального блока. Но в то же время эта дата помогает обратить внимание общественности на нужды тех людей, которые в силу каких-то причин ограничены в услугах. Проект, который сегодня презентует Казанский Кремль, уникален, у него практически нет аналогов в ПФО и даже по всей России, за исключением, наверное, Музеев Московского Кремля. Это говорит о том, что мы на правильном пути», – резюмировала Зарипова.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Казани появился федеральный детский пресс-центр юных инспекторов движения

Новости дня
19:54
Разработанное в РТ приложение M-Help стало победителем всероссийского конкурса

Работающее на семи языках приложение предназначено для оказания помощи мигрантам.

19:42
Рустаму Минниханову презентовали новую центральную библиотеку Хельсинки

Опыт столицы Финляндии предполагается использовать при размещении Нацбиблиотеки РТ в НКЦ.

19:31
Альметьевский «Таграс-Химсервис» оштрафовали на почти миллион рублей за порчу земель

Прокуратура заставила предприятие рекультивировать загрязненную землю в садовом товариществе «Клен».

19:30
Несколько домов в Ново-Савиновском районе Казани на сутки останутся без воды из-за работ на сетях

По заявкам жителей будут размещаться автоцистерны с водой.

19:18
Татарстанец взял «серебро» Всероссийских соревнований по пулевой стрельбе

Александр Марчев выступал в упражнении «малокалиберный пистолет, 25 м, 60 выстрелов».

19:08
Российские компании рассказали о резком увеличении инвестиций
18:58
В Габишево Лаишевского района заселят 60-квартирный соципотечный дом

В новостройке будут проживать участники программы социальной ипотеки – работники бюджетной сферы, а также врачи-грантополучатели и дети-сироты.

18:52
Наставник сборной Татарстана по прыжкам в воду: Кубок Президента РТ прошел на уровне мировых серий

Павел Муякин назвал выступление своих подопечных «очень успешным».

18:46
СМИ: Центробанк хочет получать информацию о крупных валютных сделках
18:36
Роспотребнадзор выявил три татарстанские компании, фальсифицирующие молочку

В черный список попали Балтасинский маслодельно-молочный комбинат, Зеленодольский молокоперерабатывающий комбинат и «Экопродукт» Сабинского района.

18:26
Прыгунья в воду из Татарстана завоевала три золотые награды в турнире на Кубок Президента РТ

Карина Шкляр прокомментировала свое выступление на соревнованиях и похвалила их организацию.

18:22
Долги россиян по кредитам достигли исторического максимума
18:15
С нового года дела районных судов будут автоматически регистрироваться в прокуратуре РТ

Прокурор РТ и начальник Судебного департамента РТ подписали протокол об информационном взаимодействии между ведомствами.

18:04
В Татарстане в два раза увеличилось количество некачественного мяса на прилавках

Специалисты изъяли свыше 5 тонн испорченной мясной продукции и выписали 510 штрафов на общую сумму более 3,7 млн рублей.

17:56
Россияне могут получить право на время прекращать выплаты по ипотеке
17:40
Фестиваль «Созвездие-Йолдызлык» стал участником проекта Сергея Безрукова

Воспитанники Дмитрия Туманова выступили на Первом большом детском фестивале в Москве.

17:38
Мухаметшин: При цене молока 12–14 рублей за литр содержание коровы себя не оправдывает

Татарстан направил сельчанам 800 млн рублей для компенсации низких закупочных цен на молоко.

17:31
Дело о гибели мальчика из Татарстана в сочинской ливневке прекращено в связи с примирением сторон

Семилетний мальчик из Нижнекамска погиб третьего августа.

17:28
В Казани появился федеральный детский пресс-центр юных инспекторов движения

Одновременно со столицей Татарстана детские пресс-центры ЮИД открылись в Набережных Челнах и Альметьевске.

17:22
Иржи Секач и Андрей Педан сыграют на Кубке Первого канала

Оба хоккеиста принимали участие в первом этапе Еврохоккейтура – Кубке Карьяла в Финляндии.

17:11
В Татарстане за получение жилья по поддельной подписи осудили экс-главу районного исполкома

Причиненный муниципальному бюджету ущерб оценили в 400 тысяч рублей.

17:02
Инновационный птицекомплекс «Челны-Бройлер» увеличит поголовье птиц до 52 млн

В среднем за сутки предприятие производит 144 тонны готовой продукции более 300 наименований.

16:56
Спортсмены из Татарстана завоевали 12 медалей в турнире на Кубок Президента РТ по прыжкам в воду

Участие в соревновании приняли 65 прыгунов-юниоров.

16:50
«Ипотечное решение за 2 часа»: спецпредложение от «Национальной Фабрики Ипотеки»

Предновогодняя акция по залоговым кредитам продлится до конца декабря.

16:48
В ИА «Татар-информ» расскажут о новых услугах, оказываемых МФЦ в Татарстане

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

События


ТАТАР-ИНФОРМ
в Яндекс.Дзен
Подписаться
×