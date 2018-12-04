В Госсовет РТ поступил законопроект, касающийся оплаты труда педагогов за ОГЭ и ЕГЭ

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). В Госсовет Татарстана поступил законопроект, которым вносятся изменения в республиканский закон «Об образовании». Документ направлен на приведение в соответствие с федеральным законодательством. Речь идет о гарантированной оплате труда педагогов, участвующих в государственной итоговой аттестации.

Изменения в федеральный закон «Об образовании в РФ» вступают в силу 1 января 2019 года. В этот же период начинает действовать федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования целевого обучения».

Первый документ разработан для обеспечения гарантий оплаты труда педагогических работников, участвующих в проведении государственной итоговой аттестации по школьным образовательным программам. Пока такая гарантия предусмотрена педработникам, участвующим только в проведении единого государственного экзамена.

«Принятие федерального закона № 188-ФЗ влечет необходимость внесения изменений в статью 25 Закона РТ № 68-ЗРТ “Об образовании”», – говорится в пояснительной записке к республиканскому законопроекту.

Второй федеральный закон затрагивает особенности целевого обучения в вузах. «Принятие федерального закона № 337-ФЗ влечет необходимость внесения соответствующих изменений в Закон РТ № 68-ЗРТ “Об образовании”, прежде всего, в статью 20, которая излагается в новой редакции», – отмечается в пояснительной записке.

Татарстанским законопроектом сохраняется гарантия о предоставлении права на социальную ипотеку гражданину, заключившему договор о целевом обучении.

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