Рустам Минниханов обсудил создание ветроэнергетических станций с финской компанией Fortum

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил с руководством финской компании Fortum перспективы развития в республике альтернативной энергетики. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

«В ходе беседы обсуждались перспективные проекты в сфере энергетики, в особенности в области создания ветроэнергетических станций», – сказали в пресс-службе. Встреча с руководством Fortum состоялась на всемирной конференции стартапов Slush в Хельсинки.

Компания Fortum является одним из ведущих производителей электроэнергии, она успешно развивает безуглеродную энергетику – солнечную и ветровую. Компания активно работает на российском рынке. Как ранее сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова, в перспективе планируется привлечь финскую Fortum Corporation к модернизации Заинской ГРЭС.

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