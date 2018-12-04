(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). Жители Татарстана смогут задать вопросы о коррупции «за решеткой» сотрудникам УФСИН, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе УФСИН России по Республике Татарстан.

«В пятницу, 7 декабря, в рамках Международного дня борьбы с коррупцией с 14.00 до 15.00 сотрудники инспекции по личному составу и противодействию коррупции УФСИН России по РТ проведут "Прямую линию"», – сообщили в пресс-службе управления.

Все желающие смогут по телефону задать вопросы, касающиеся противодействия коррупции в уголовно-исполнительной системе.

Задать свои вопросы жители и гости республики смогут по телефону: (843) 231-73-47.

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