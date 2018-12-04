Александр Елисеев

4 декабря 2018, 13:58

Общество

В Казани наградили «Героев нашего времени»

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Общество

В Казани наградили «Героев нашего времени»

Фото: Владимир Васильев

Республиканской премии в этом году удостоились 13 татарстанцев с активной гражданской позицией.

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ», Александр Елисеев). В Казани в Центре культуры и спорта «Московский» прошла церемония награждения лауреатов республиканской премии «Герои нашего времени». В этом году ее обладателями стали 13 татарстанцев с активной жизненной позицией.

Артур Нугуманов из поселка Тенишево Камско-Устьинского района прошлым летом спас своего одноклассника. На тот момент Артур закончил второй класс.

«Мы с ребятами и с подругой пошли на речку. Почти все хорошо умели плавать, кроме пары мальчиков. Мы прыгали в воду с большого камня, потом вылезли на берег, чтобы погреться. И вдруг увидели, что один мальчик в воде и начинает тонуть. Ребята сперва посмеялись — думали, что он шутит. Но я сразу кинулся в воду», — поделился своей историей Артур.

Мальчик также рассказал, что через месяц после спасения друга он занял призовое место на соревнованиях по плаванию.

«Это большая гордость для нас. То, что он спас этого мальчика, не столько подвиг для нас, сколько нормальное отношение к другу. В нашей большой семье принято помогать друг другу», — отметила двоюродная сестра Артура Татьяна.

Премия вручается с 2016 года. Первыми ее лауреатами были 12 человек. Среди них Алексей Романов, который, не имея пальцев рук, играет на фортепиано.

«Это уникальный проект и очень здорово, что он реализуется в Татарстане. Есть на кого равняться детям, и есть чему учиться всем жителям республики», — сказала заместитель Председателя Государственного Совета РТ Татьяна Ларионова.

«Здесь ощущается добро, сильная энергетика и доблесть. Важная особенность проекта в том, что он показывает пример, что героический поступок не имеет возраста. Отличительная черта всех этих поступков — это горячее сердце и желание сделать жизнь лучше», — подчеркнул первый заместитель министра по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

Лауреатам премии в этом году вручили нагрудный знак, фигуру звезды героя и памятные подарки.

Земфира Михайлова и Аида Богатырёва спасли маленькую девочку, которая упала в реку Агрызка в Агрызе. К моменту прибытия спасателей женщины привели ребенка в чувства и оказали ей первую помощь.

«Эмоций никаких не было — все делали машинально, автоматически. Ни секунды не колебались», — сказала Земфира Михайлова.

«То, что произошло, я осознала только вечером. Мне кажется, что на моем месте так поступил бы каждый», — поделилась она.

Еще один «Герой нашего времени» — Павел Мухин. Он первым из России стал чемпионом мира по брейк-дансу. Павел уже дважды завоевывал титул чемпиона страны и представлял РФ на первых Олимпийских играх по брейк-дансу в Цюрихе.

«Мне написали в соцсетях организаторы и пригласили. Я готовился, был уверен в себе, и у меня не было сомнений в победе. Я просто прилетел в Цюрих, вышел, выиграл этот батл и ушел», — поделился Павел Мухин.

В фойе центра «Московский» организована фотовыставка, на которой представлены обладатели премии и рассказы об их подвигах. В дальнейшем импровизированная аллея героев будет перемещаться по всем уголкам республики, чтобы весь Татарстан знал о подвигах соотечественников.

Республиканская премия «Герои нашего времени» организована Татарстанским региональным отделением «Молодой гвардии Единой России». В этом году она была вручена уже в третий раз.

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