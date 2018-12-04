Новогоднюю елку Елабуги украсят ретро-открытки

(Елабуга, 4 декабря, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В этом году в Елабуге установят 7 елок, одна из них впервые появится в Гуляй-парке, рассказала сегодня на деловом вторнике заместитель руководителя исполкома по вопросам градостроительства и архитекторы Ольга Никитина.

Главная городская елка по традиции расположится на площади Ленина. По словам главного архитектора города, ее оформление будет дополнено гирляндами в ретро-стиле.

«Купол звездного неба будет не привычного голубого цвета, а станет золотым. На самой елке, помимо золотых елочных хлебных игрушек, булок и баранок, появятся ярусы гирлянд, как элементы ретро-стиля. Продолжением этой темы будут вертикальные гирлянды ретро флажков с изображением популярных старинных и советских открыток», — отметила Ольга Никитина.

Кроме того, вокруг главной елки планируется установить новые скамейки, специально разработанные для исторической части города. Обновят световым навесом и елку в микрорайоне Танайка-2, а в Гуляй-парке разместится дизайнерская елка, а также множество современных световых и полигональных фигур животных, что должно сказочно украсить и осветить новую общественную территорию.

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