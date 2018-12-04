В Казани после застолья один мужчина попал с ножевыми ранениями в больницу, а другой – в СИЗО

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). Поножовщиной закончилось застолье двух жителей Казани, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Управления Росгвардии по Республике Татарстан.

«Ночью во время патрулирования Советского района города сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получили информацию о ножевом ранении в одном из домов по улице Академика Глушко», – уточнили в пресс-службе управления.

Конфликт между двумя мужчинами возник во время совместного застолья. В результате ссоры 19-летний парень, гостивший у своего 37-летнего приятеля, схватил нож и нанес хозяину квартиры несколько ножевых ранений в грудь и живот. Убежать злоумышленнику не удалось – его задержали на месте преступления.

Прибывшие по вызову медики «скорой» оказали пострадавшему первую помощь и доставили в больницу. Подозреваемый был задержан сотрудниками Росгвардии и передан полицейским.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». На время следствия подозреваемый будет находиться в СИЗО.



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