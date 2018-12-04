Алексей Власенко: Турнир на Кубок Президента РТ по прыжкам в воду станет европейским и мировым

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ», Артур Шипилов). Президент Федерации водного поло России Алексей Власенко отметил важность проведения турнира на Кубок Президента РТ по прыжкам в воду и добавил, что таких соревнований в стране не хватает.

«Подобные мероприятия приносят огромную пользу. Есть много детей, которые хотят приехать, но не попадают на соревнования. В дальнейшем мы планируем сделать этот турнир европейским и мировым. Надо сказать огромное спасибо Президенту Республики Татарстан за то, что он помог с организацией такого мероприятия. Это очень важно для развития прыжков в воду в Казани, Татарстане, России», – подчеркнул Власенко.

Также президент Федерации водного поло России рассказал о дальнейших планах на Кубок Президента РТ по прыжкам в воду: «Соревнование будет внесено в календарь FINA и LEN (Европейской лиги плавания – прим. Т-и). Со всего мира будут съезжаться участники, так как Казань давно зарекомендовала себя лучшей в проведении подобных мероприятий. По большому счету, таких соревнований не хватает».

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