Власти РТ намерены провести в Казани мероприятие совместно с крупнейшим в Европе стартап-форумом

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). Власти Татарстана намерены провести в Казани мероприятие совместно со Всемирной конференцией стартапов и молодых предпринимателей Slush. Обсуждается взаимодействие по линии Казанской венчурной ярмарки. Об этом сообщает пресс-служба Президента Татарстана.

На полях конференции, которая открылась в Хельсинки, Президент РТ Рустам Минниханов встретился с генеральным директором Slush Андреасом Саари. Сейчас форум проходит не только в Хельсинки, но и в Токио, Сингапуре и Шанхае.

Татарстан уделяет большое внимание развитию технологического предпринимательства, разработке разных программ поддержки стартап-проектов, заметил глава республики. Он сообщил о работе Инвестиционно-венчурного фонда РТ, который занимается повышением инновационного потенциала Татарстана и оказывает содействие наукоёмкому малому и среднему бизнесу.

О том, что Агентство инвестиционного развития Татарстана планирует привезти в Казань технологическую конференцию Slush, ИА «Татар-информ» сообщало еще в ноябре. Ежегодно форум собирает более 15 тыс. участников со всего мира. Форум считается крупнейшим в Европе событием для разработчиков новых технологий.

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