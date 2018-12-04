(Казань, 4 декабря, «Татар-информ», Валерия Белова). Более 3 млрд рублей получит Татарстан на сердечно-сосудистые центры и онкодиспансеры. Об этом журналистам рассказала первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Татьяна Яковлева.

«Россия поддержала стратегию развития медицины в Татарстане в рамках реализации национального проекта здравоохранения. Около двух миллиардов Татарстан получит на переоснащение сердечно-сосудистых центров, 1,5 миллиарда рублей на онкослужбу – будут переоснащены три онкодиспансера республики. По 183 миллиона каждый год на протяжении трех лет мы будем направлять в Татарстан на детские поликлиники. Хочу подчеркнуть, что деньги выделяются не просто на переоснащение, мы даем деньги на систему оказания медицинской помощи: начиная от профилактики и заканчивая реабилитацией. Татарстан может стать пилотным регионом по построению идеальной системы здравоохранения в России», – объяснила замминистра.

До 2024 года на все здравоохранение России правительство выделит 1 трлн 366 млн рублей. Из них 965 миллиардов рублей пойдет на систему онкологии страны.

«Очень жду от Татарстана результатов. Региональный бюджет много вкладывает, федералы много выделяют. Результаты должны быть: общая смертность, младенческая смертность, средняя продолжительность жизни», – подчеркнула Татьяна Яковлева.



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