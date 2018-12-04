На заседании санитарно-противоэпидемической комиссии в Казани обсудили заболеваемость инфекциями

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). В Кабмине РТ состоялось заседание санитарно-противоэпидемической комиссии «Актуальные вопросы надзора за инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи в Республике Татарстан, и совершенствование мер профилактики», которое в режиме видеоконференцсвязи провела председатель комиссии — заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева. Об этом сообщает Управление по вопросам здравоохранения, спорта и формирования здорового образа жизни Аппарата КМ РТ.

Участники заседания обсудили вопросы состояния заболеваемости инфекциями, которые связаны с оказанием медпомощи в РТ. Кроме того, поднимались проблемы выявления инфекций, их учета и регистрации и другие. В Татарстане продолжится работа по профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи в республике.

В следующем заседании примут участие специалисты Управления Роспотребнадзора по РТ и профильные внештатные специалисты Минздрава республики.

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