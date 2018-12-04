МФЦ «Приволжский» в Казани начал оформлять биометрические загранпаспорта

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). Многофункциональный центр «Приволжский» в Казани начал принимать документы на оформление загранпаспортов нового образца, сообщает пресс-служба МФЦ в РТ.

Подготовка документа займет месяц, если заявление подано по месту регистрации, и четыре месяца, если по месту проживания или пребывания. Фотографирование и сканирование отпечатков пальцев для биометрического паспорта сделают в МФЦ бесплатно. Заявителю нужно будет заплатить госпошлину за оформление в размере 5 тыс. рублей (для детей до 14 лет – 2,5 тыс. рублей).

«По регламенту выдавать такой документ сейчас могут только сотрудники миграционной службы. Однако на уровне Правительства РФ рассматривается вопрос о приеме документов на оформление загранпаспорта с помощью криптобиокабин, которые, как предполагается, начнут использоваться в МФЦ не раньше 2019 года. С началом применения новых технологий расширятся и возможности приема в МФЦ», – рассказала директор МФЦ в РТ Ленара Музафарова.

Сейчас услуга оказывается при помощи портативного комплекса регистрации биометрических параметров, на покупку которых республика выделила около 7 млн рублей. В будущем планируется, что для получения загранпаспорта нового образца гражданам нужно будет получить в МФЦ специальный штрих-код, просканировать его в криптобиокабине и приступить к оформлению документа. В кабине можно будет просканировать отпечатки пальцев, документы, удостоверяющие личность, старый загранпаспорт и сделать фотографию. Личные сведения автоматически окажутся переданы в Центр обработки данных МВД.

Уже в ближайшие месяцы принимать документы на оформление биометрического загранпаспорта и выдавать его начнут МФЦ в Нижнекамске, Альметьевске, Набережных Челнах, Чистополе, Елабуге, Зеленодольске, Лениногорске и Бугульме.

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