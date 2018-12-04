Алексей Песошин обсудил социальные проблемы военнослужащих на селекторном совещании Минобороны РФ

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин принял участие в селекторном совещании Минобороны России, где обсуждались социальные проблемы военнослужащих и членов их семей. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми регионами страны провел министр обороны России Сергей Шойгу. В совещании приняли участие командующие округами, родами и видами войск, а также представители руководства Республики Татарстан, Приморского края и Смоленской области», – сказали в пресс-службе.

Сергей Шойгу обсудил с представителями регионов решение социальных проблем военнослужащих и членов их семей, развитие движения «Юнармия», ход строительства и обустройства филиалов парка «Патриот» в соответствующих регионах.

В целом совещание было посвящено вопросам плановых учений различного масштаба и другим практическим мероприятиям Минобороны России.

Как сообщил Сергей Шойгу на селекторном совещании, Министерство обороны Российской Федерации планирует провести более 4 тысяч учений и около 8,5 тысячи практических мероприятий в течение 2019 года.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.