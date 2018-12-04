Долг по алиментам жителя Татарстана за 16 лет превысил 700 тыс. рублей

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). Долг по алиментам 44-летнего жителя Татарстана за 16 лет превысил 700 тыс. рублей, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«В суде установлено, что с марта 2002 года 44-летний казанец обязан выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка в размере 1/4 части всех видов заработка и (или) иных доходов. Однако мужчина уклонился от уплаты алиментов и материальной помощи дочери не оказывал», – рассказал старший помощник прокурора РТ.

За это время долг мужчины составил 711 тыс. рублей. К тому же, за аналогичное преступление должника уже привлекали к административной ответственности в виде 80 часов обязательных работ. Тем не менее мужчина и после наказания не начал выплачивать дочери алименты.

Суд признал неплательщика виновным и назначил ему наказание в виде 9 месяцев исправительных работ с удержанием 5 процентов заработка в доход государства.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.