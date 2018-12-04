В Казани участились случаи вандализма

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ», Диана Авакян). С начала года в Казани возбуждено 11 уголовных дел по статье «Вандализм». Для сравнения, в 2017 году было возбуждено 8 таких дел, в 2016 — 5. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Казани.

«Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет», — говорится в сообщении.

В управлении напомнили, что в прошлом году в Казани осудили трех вандалов, изрисовавших здания музея ИЗО и Академии наук РТ. Суд приговорил виновных к году ограничения свободы и к штрафам по 50 тыс. рублей. К тому же, подсудимых обязали выплатить по 10,7 тыс. рублей в качестве судебных издержек.

Дирекция парков и скверов Казани за лето зафиксировала более 20 случаев вандализма на подконтрольных территориях. По словам главы дирекции Марата Закирова, на должное содержание территорий не хватает 57 млн рублей в год. Также дирекции требуется 90 млн рублей в год на круглосуточную охрану. При этом половину заработанных за лето денег Дирекция парков и скверов потратила на собственное содержание.

В пресс-службе дирекции не ответили на запрос агентства, каким объектам был нанесен урон, и сколько составляла сумма ущерба в каждом случае.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.