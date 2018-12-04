В Татарстане будет работать горячая линия по вопросам пенсионного обеспечения инвалидов

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). В среду, 6 декабря, в Татарстане будет работать бесплатная горячая линия по вопросам пенсионного обеспечения инвалидов, сообщает пресс-служба мэрии Казани.
С 10 до 16 часов татарстанцы смогут проконсультироваться со специалистами отделения ПФР по РТ по вопросам ежемесячной денежной выплаты, выплат по уходу за нетрудоспособными гражданами, детьми-инвалидами и инвалидами с детства, а также по оформлению пенсии по инвалидности.
Телефон горячей линии: 8-800-100-26-27.