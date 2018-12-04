Всероссийский фестиваль студенческих театров соберет в Казани артистов со всей России

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). С 6 по 9 декабря в культурно-досуговом комплексе имени В. И. Ленина состоится Всероссийский фестиваль студенческих театров малых форм «Икариада-2018» памяти народного артиста СССР Аркадия Райкина, сообщают организаторы события.

Зрители увидят комедийные, романтичные и трагичные миниатюры, новое прочтение классиков и авторские постановки, танцы и художественные чтения. В фестивале примут участие 12 коллективов из разных уголков России: театр миниатюр КАИ, студенческий театр «P.S.», СТЭМ «Укус солнца» (Казань), «Театр на Стромынке», театр Le Defi, студия ДТП (Москва), «Театр+ЭМ» (Стерлитамак), «Перпетуум-Мобиле» (Саратов), СТЭМ «Атас» (Волгоград), А parte (Уфа), театр «Авация-Этти дети» (Красноярск) и другие.



В течение трех конкурсных дней творческие коллективы будут бороться за гран-при фестиваля, а также за победу в номинациях «Лучшая режиссура», «Сценография», «Авторская миниатюра» и «Актерские работы».



Кроме того, жюри присудит специальную премию за лучшее выступление в жанре эксцентрики, также предусмотрен приз зрительских симпатий и приз имени Аркадия Райкина.



9 декабря состоится большой гала-концерт, также зрителей ждет концерт-сюрприз выпускников студклуба КАИ – от «шестидесятников» до наших дней.

Конкурсные номера участников оценят знаменитые режиссеры, хореографы, артисты: сатирик-песенник Семен Каминский, режиссер, актер Александр Фельдман, актер и режиссер театра «Унисон» Ирек Ибатуллин, представитель фонда поддержки культуры им А. Райкина Юрий Кимлач, народная артистка РТ Елена Ненашева и другие.

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