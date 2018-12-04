Госдума приняла закон Яровой о блокировке опасных для детей сайтов

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о защите детей от колумбайн-сообществ, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Информация, опасная для детей, будет заблокирована. Речь идет об информации, направленной на вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия, которые представляют угрозу для их жизни или здоровья, а также контенте, склоняющем к опасным действиям.

В случае бездействия владельца сайта с опасной информацией хостинг-провайдеры будут немедленно блокировать портал.

Проект внесла в Госдуму вице-спикер Ирина Яровая.

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