Татар-информ

4 декабря 2018, 12:06

Экономика и финансы

Рустам Минниханов предложил субсидировать авиарейс Казань – Хельсинки зимой

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Экономика и финансы

Рустам Минниханов предложил субсидировать авиарейс Казань – Хельсинки зимой

Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана провел встречу с представителями деловых кругов Финляндии.

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). Татарстан готов обсудить схему субсидирования авиарейса Казань – Хельсинки, чтобы он не закрывался на зиму, а перевозил пассажиров круглый год. Об этом сегодня сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с представителями деловых кругов Финляндии.

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«Очень популярен авиамаршрут через Хельсинки. Наши пассажиры его любят, но на зиму он приостанавливается. Нам нужно что-то решить, может быть найти схему субсидирования, она очень важна. Чтобы бизнес шел, необходимы прямые связи, и мы готовы это рассматривать», – сказал Минниханов. Он напомнил, что Хельсинки находятся всего в 2 часах перелета от Казани, в то время как в другие города России из столицы Татарстана необходимо лететь от 4 до 9 часов. «Если будет авиационное сообщение, будут развиваться бизнес и туризм», – поделился мнением Президент РТ.

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В беседе с представителями бизнеса Рустам Минниханов предложил им выходить на российский рынок через территорию Татарстана. «Несмотря на эмоциональные выпады некоторых политиков, руководство РФ дает четкую установку, что Россия открыта. Люди, которые хотят вести бизнес в России, могут уверенно вкладывать деньги в эти проекты. Для этого есть все законодательные нормы, которые обеспечивают гарантию бизнеса», – пояснил глава республики. По словам Минниханова, в Татарстане имеются все возможности для локализации финского бизнеса: особые экономические зоны, территории опережающего развития, технопарки и промплощадки. «Мы заинтересованы в том, чтобы финские компании выбирали республику в качестве стартовой площадки для работы в России. Приоритет для нас – это размещение ваших производств в республике», – подчеркнул Президент РТ.

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