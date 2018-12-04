В Нижнекамске креативными мероприятиями завершили Год Льва Толстого

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). В Нижнекамске состоялось торжественное закрытие Года Льва Толстого, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.

Торжество открыли актеры Театра юного зрителя, которые представили постановку «Три медведя» по сказке классика. Затем состоялось награждение победителей муниципального конкурса мастеров художественного слова «Живая классика», участие в котором приняли более 250 человек разного возраста.





Праздник проходил одновременно в двух местах – в библиотеке имени Тукая и в детской библиотеке «Апуш». Для участников вечера работали несколько площадок, где любой желающий мог найти себе занятие по душе: присоединиться к библиотуру «Толстой-лэнд» на зеленом диване с представителями литературных объединений «Данко», «Берега» и клуба «Литературный четверг» или принять участие в мастер-классах по историческому танцу и изготовлению настольного календаря.

Юные зрители поучаствовали в викторине «Тайна зеленой палочки» и театрализованном представлении по страницам басен Толстого «Филиппок и все, все, все». Для молодежи была представлена интеллектуальная игра и литературный обзор книг о жизни и творчестве Толстого.





В художественном зале экспонировалась выставка работ победителей первого республиканского конкурса «Город творчества» по произведениям Толстого, где свои рисунки представили воспитанники детской художественной школы № 1.

Всего в рамках юбилея писателя в библиотеках города и района состоялось более 150 мероприятий.

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