В Татарстане из-за непотушенной сигареты сгорел частный дом с хозяйкой

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). В Елабужском районе РТ из-за непотушенной сигареты сгорел частный дом с хозяйкой, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сообщение о пожаре в одноэтажном бревенчатом доме в поселке Колосовка Елабужского района республики пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 около двух часов ночи во вторник, 4 декабря», – уточнили в пресс-службе МЧС РТ.

Пожар полностью охватил небольшой частный дом. Огнеборцам удалось быстро справиться с огнем. Разбирая сгоревшие конструкции здания в комнате было обнаружено тело 44-летней хозяйки дома.

Площадь пожара составила 40 кв. метров. По предварительным данным, причиной возгорания стала непотушенная сигарета.





Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.