Маршрут «Москва — Казань» попал в топ самых популярных ж/д направлений в новогодние праздники

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). Маршрут «Москва — Казань» занял второе место в рейтинге самых популярных железнодорожных направлений в новогодние праздники по России. Об этом сообщает пресс-служба сервиса путешествий.

«Тройка самых популярных маршрутов на поезде за год не изменилась. Это путешествия из Москвы в Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород», — говорится в сообщении.

Средняя цена в одну сторону из столицы России в столицу Татарстана в период с 25 декабря по 8 января составила 2 тыс. 713 рублей. В прошлом году — 2 тыс. 598 рублей.

Средние цены по всем направлениям по России выросли на 4%, а за границу — на 8%, отмечают аналитики сайта.

Средний чек по России за год существенно не изменился (с 2 тыс. 518 рублей до 2 тыс. 618 рублей). Билеты на поезд за границу прибавили в цене 8% (средний чек вырос с 4 тыс. 520 рублей до 4 тыс. 883 рублей).

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