Минниханов обсудил с Национальной концертной академией возможности сотрудничества

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с руководством компании NCA («Национальная концертная академия») в ходе рабочего визита в Хельсинки (Финляндия). Соответствующая информация размещена на сайте главы республики.
В ходе беседы стороны обсудили возможности сотрудничества, а также перспективы развития совместных проектов в Татарстане.
В мероприятии поучаствовали помощник Президента РТ Радик Гиматдинов, министр культуры РТ Ирада Аюпова, мэр Казани Ильсур Метшин и руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.
NCA работает в сфере организации концертов с 1998 года. В год академия устраивает более 100 мероприятий. За 20 лет работы NCA организовала масштабные музыкальные фестивали: «Рок Над Волгой», «Наши в городе», «Дискотека 80-х», «Наполним небо добротой» и другие.