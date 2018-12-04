Академик РАН: Инвалидизация детей стала основной проблемой для педиатров России

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ», Валерия Белова). Инвалидизация детей превысила младенческую смертность в России. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал научный руководитель НМИЦ здоровья детей, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, почетный председатель исполкома Союза педиатров России Александр Баранов.

«Мы живем в период, когда идет смена приоритетов. И сегодня на первый план выходит уже не младенческая смертность, а инвалидность детей. Почти 700 тысяч детей — инвалидов детства сегодня в России. Ещё около 3 млн детей находятся в группе риска по инвалидности. И это самое печальное, что на фоне снижения младенческой смертности мы имеем рост инвалидизации», — отметил профессор.

По словам Александра Баранова, детская инвалидность взаимосвязана с высокими медицинскими возможностями.

«Тем детям, которые раньше умирали, мы сохраняем жизнь, но иногда, к сожалению, не сохраняем им здоровье. И понятно, что эти два явления иногда взаимосвязаны», — добавил академик РАН.

Педиатр приехал в Казань на конгресс «Педиатрия и детская хирургия в Приволжском федеральном округе». Медики в течение двух дней будут обсуждать вопросы и проблемы детского здоровья в стране.

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