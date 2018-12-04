Альметьевская спортсменка завоевала «бронзу» на международном турнире по борьбе на поясах

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). В Уфе состоялся Открытый турнир по борьбе на поясах на призы чемпионов мира Рустема Арсланова и Альфии Алимгужиной, на котором успешно выступила спортсменка из Альметьевска. Об этом сообщает Управление по культуре, спорту и туризму Альметьевского района.



В состязаниях приняли участие юноши и девушки 2001–2003 годов рождения – всего 140 спортсменов из 18 регионов России, а также Кыргызстана.



Альметьевск на турнире представили четыре воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва отделения вольной борьбы.





В результате упорной борьбы Сабина Миндиярова в весовой категории 63 кг стала бронзовым призером соревнований. Спортсменки занимаются под руководством тренера по вольной борьбе Эльмиры Нафисуллиной.

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