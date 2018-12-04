На охрану нового пятизвездочного отеля в Болгаре потратят более 30 млн рублей

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). На охрану пятизвездочного отеля Kol Gali Resort & SPA в Болгаре планируется потратить более 30 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Заказчиком услуг является управляющая компания новой гостиницы — АО «Ол сизонс отель менеджмент». Закупка проходила у единственного поставщика. Исполнителем стала частная охранная организация «КАРЕ». Этой компании предстоит охранять гостиничный комплекс с декабря текущего года по ноябрь 2020-го.

Охранников обяжут не только обеспечивать общественный порядок в отеле и возле него и не допускать туда посторонних лиц, но и носить специальную форму. Для тех, кто охраняет внешние территории — это экипировка темного цвета (куртка и брюки), черные ботинки, а для охранников, работающих внутри, классический черный костюм, белая рубашка, галстук и черные туфли.

Также оговаривается, что во время массовых мероприятий потребуется дополнительная охрана.

Гостиница Kol Gali Resort & SPA с банным комплексом, являющимся аналогом исторической Белой палаты XIV века, официально откроется в Болгаре в канун нового 2019 года. С начала ноября текущего года она работает в тестовом режиме. Отель начали строить в 2015 году на средства компаний ТАИФ и «Татнефть». Он включает 149 номеров (130 — стандартные, 18 — VIP и одни королевские апартаменты), а также ресторан, лобби-бар и несколько конференц-залов.

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