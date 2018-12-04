Финский бизнес презентовал свой потенциал татарстанской делегации

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов в Хельсинки встретился с представителями финских деловых кругов. Речь идет о компаниях в сфере автомобильного и шинного производства, промышленных фильтров, изготовления мебели и других. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Татарстан заинтересован в том, чтобы финские компании выбирали республику в качестве стартовой площадки для работы в России, заметил Минниханов.

«В Татарстане имеются все возможности для локализации финского бизнеса: особые экономические зоны, территории опережающего развития, технопарки и промплощадки. У нас большой опыт работы с иностранными инвесторами», — цитирует пресс-служба Президента Татарстана.

В Финляндии знают о Татарстане, как об одном из динамично развивающихся регионов России с благоприятным инвестиционным климатом, сказал посол России в Финляндии Павел Кузнецов. Он отметил заинтересованность властей РТ в международном сотрудничестве, что и обусловливает привлекательность республики для финских компаний.

Затем представители финского бизнеса презентовали свои компании и озвучили наиболее интересные направления для сотрудничества.

В форуме Finnish Business goes Kazan 2018, который прошел в октябре, приняли участие более 50 финских компаний. Форум проходил в Казани впервые. Мероприятие было организовано Финско-Российской торговой палатой в сотрудничестве с сетью Team Finland и Посольством Финляндии в Москве при поддержке Правительства Республики Татарстан.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.