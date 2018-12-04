Средства от ярмарки и концерта «Мы – вместе!» в Челнах потратят на открытие кружков и секций

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). Завтра, 5 декабря, во Дворце культуры «Энергетик» Набережных Челнов состоится благотворительная ярмарка и праздничный концерт «Мы – вместе!». Об этом сообщают их организаторы.

Оба события будут посвящены Международному дню инвалидов. Собранные средства будут направлены на организацию экологических и развивающих кружков на базе школы № 88 для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Для занятий с детьми закупят развивающие игры и канцелярские товары, создадут условия для исследовательской деятельности малышей.

В дальнейшем планируется открытие кружков и секций для детей из малообеспеченных семей и детей с ограниченными возможностями здоровья на базе специализированных образовательных учреждений в Набережных Челнах, Нижнекамске, Бугульме и Елабуге.

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