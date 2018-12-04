На газотурбинной установке Елабуги начали устанавливать шумовые фильтры

(Елабуга, 4 декабря, «Татар-информ», Гульнара Салихова). На четвертом энергоблоке теплоэлектростанции Елабуги установили шумовой фильтр и проводят его испытания. Об этом сегодня на общегородской планерке заявил представитель предприятия тепловых сетей.

С запуском газотурбинной установки жители близлежащих домов начали жаловаться на гул, напоминающий шум самолетов. В связи с этим на предприятии сделали замеры, которые подтвердили нарекания горожан.

Шумовые фильтры планируется установить на трех остальных турбинах. «Работы закончатся 6 декабря», – пообещал главный инженер Елабужского ПТС Сергей Проскин.

Глава района Геннадий Емельянов поручил ФБУ «Центр гигиены и эпидемиологии» создать специальную комиссию, чтобы контролировать ситуацию.

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