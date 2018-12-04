(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). Самые высокие зарплаты в Татарстане предлагают в сфере продаж и строительства, сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы.

Среднее вознаграждение, которое работодатели республики предлагали за последний месяц соискателям, — 38 тыс. 928 рублей. В Казани средняя зарплата специалистов чуть выше — 40 тыс. 18 рублей, отмечают в пресс-службе.

«Самыми высокооплачиваемыми сферами за последний месяц стали „Продажи“, „Строительство“, „Рабочий персонал“ и IT», — говорится в сообщении.

Возглавляет рейтинг вакансия «Региональный торговый представитель». Подходящему соискателю работодатель обещает зарплату до 500 тыс. рублей. До 300 тыс. рублей обещают юристу, специализирующемуся на строительной сфере.

С января по сентябрь средняя зарплата казанцев выросла до 43,2 тыс. рублей.

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