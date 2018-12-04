(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). Жертвой пожара в жилом доме в Зеленодольске стала 93-летняя женщина. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
«Сообщение о пожаре на первом этаже шестиэтажного дома по улице Комарова пришло накануне поздно вечером на единый номер вызова экстренных служб 112», – уточнили в пресс-службе МЧС РТ.
В квартире на площади в 3 кв. метра загорелись мебель и вещи. Во время тушения пожара огнеборцы обнаружили в комнате тело 93-летней женщины.
По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение устройства и правил эксплуатации электрооборудования.