(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). Председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов стал судьей года, сообщается на официальном сайте Верховного суда Татарстана.

«Премия "Судья года" учреждена общественной организацией "Российское объединение судей" в 2014 году. Основными критериями присуждения являются значительный вклад в укрепление российского правосудия, заслуги в защите прав и законных интересов граждан, многолетняя плодотворная работа в судебных органах», – сообщается на портале.

Награда ежегодно присуждается как действующим, так и пребывающим в отставке судьям.

В этом году престижную премию получил 51-летний Председатель Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов.

Ильгиз Гилазов родился в 1957 году. В тридцатилетнем возрасте был избран судьей Бауманского районного суда Казани. Спустя 2 года стал судьей Верховного суда республики, а с 1996 года занял пост заместителя Председателя Верховного суда. В мае 2011 года Гилазов вступил в должность Председателя Верховного суда РТ.



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