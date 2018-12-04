Трансляция второго мультиплекса началась в 25 районах Татарстана

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). Филиал РТРС «РТПЦ Республики Татарстан» продолжает работу по включению передающего оборудования второго мультиплекса в сельской местности. С недавнего времени его трансляция началась в 25 районах республики, сообщает пресс-служба филиала.

«В эти дни началась трансляция второго мультиплекса в Азнакаевском, Аксубаевском, Алексеевском, Альметьевском, Апастовском, Бавлинском, Балтасинском, Бугульминском, Буинском, Дрожжановском, Заинском, Кайбицком, Кукморском, Лениногорском, Мамадышском, Новошешминском, Нурлатском, Сабинском, Сармановском, Спасском, Тетюшском, Тюлячинском, Черемшанском, Чистопольском, Ютазинском районах», — говорится в сообщении.

Включение передатчиков второго мультиплекса — важный и закономерный виток на пути к цифровизации региона и всей страны в целом, считает директор филиала РТРС «РТПЦ Республики Татарстан» Владимир Якимов.

«Буквально несколько лет назад жители сельской местности могли смотреть не более четырех аналоговых каналов. Теперь их стало 20 в принципиально другом качестве», — передает пресс-служба слова Якимова.

В Республике Татарстан построены и действуют 87 цифровых станций. На протяжении шести лет они обеспечивают цифровым сигналом более 99% жителей региона.

О том, что нужно сделать для перехода на цифровое телевидение, можно прочитать в нашем материале на sntat.ru.

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