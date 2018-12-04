Цирк и ряд домов Вахитовского района Казани останутся без света из-за ремонта ЛЭП

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). Завтра, 5 декабря, в здании Казанского цирка и нескольких домах Вахитовского района временно отключат свет, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Свет начнут отключать в 8 часов утра. Дома по улицам Ф. Карима, Марджани, Салимжанова и Хади Такташа останутся без электричества до 11 часов, а дома по улице Островского — до 13 часов. В здании цирка свет дадут в 17 часов.

С 9 до 17 часов электричества не будет в домах по улицам Баумана и Право-Булачная. Дома, расположенные по улицам Профсоюзная и Университетская, останутся без света с 13 до 16 часов. С 14 до 18 часов электричество отключат в домах по улицам Назарбаева, Островского, Право-Булачная и Хади Такташа.

Свет отключат из-за планового ремонта линий электропередачи и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций. Кроме того, специалисты ОАО «Сетевая компания» проведут техническое обслуживание оборудования распределительных сетей.

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