В Татарстане завершен капремонт ресурсных центров на сумму 681,3 млн рублей

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). В Татарстане завершена программа капремонта ресурсных центров 2018 года, стоимость работ составила 681,3 млн рублей. Об этом сообщила ИА «Татар-информ» пресс-секретарь Минстроя Татарстана Гульназ Минниханова.

«В рамках программы капремонта ресурсных центров в 2018 году были запланированы работы на 11 объектах. На данный момент все они закончены, общая сумма затрат составила 681,3 млн рублей», – сказала Минниханова. Она напомнила, что в 2014 – 2017 годах в республике было капитально отремонтировано 37 ресурсных центров на сумму около 2,7 млрд рублей.

Как ранее сообщил министр образования и науки РТ Рафис Бурганов, ресурсные центры Татарстана стали площадками для развития в республике движения WorldSkills. В 2018 году экзамены по стандартам WorldSkills сдали более 1,2 тыс. обучающихся из 47 образовательных организаций. В 2019 году такую аттестацию пройдут не менее 3 тыс. обучающихся из 60 профессиональных образовательных организаций, которые будут сдавать экзамен по 40 компетенциям WorldSkills.

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