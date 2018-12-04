(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). В Казани за день два пожилых пешехода попали в больницу с серьезными переломами, сообщили ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции.

«3 декабря в 11.45 29-летний водитель автомобиля "Опель Астра" напротив дома № 29 по Ноксинскому спуску совершил наезд на 80-летнюю женщину, которая, по предварительным данным, переходила проезжую часть в неустановленном месте», – рассказали в Госавтоинспекции Казани.

В результате наезда пожилая женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом седалищной кости и компрессионный перелом позвоночника.

Вечером этого же дня напротив дома № 50 по улице Техническая водитель «Лады» сбил переходившую дорогу в неположенном месте 72-летнюю женщину. Медики диагностировали у пострадавшей ушибы головного мозга и головы, а также перелом костей таза.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.