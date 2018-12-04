(Казань, 4 декабря, «Татар-информ», Елена Кривопатре). С 20 декабря в Татарстане начнет действовать новогодний противопожарный режим. Об этом сегодня на брифинге «О надзорно-профилактической деятельности по предупреждению гибели и травматизма на пожарах» в Кабинете Министров рассказал замначальника ГУ МЧС России по РТ по государственному пожарному надзору Сергей Сергеев.

«В правительство республики внесено предложение об установлении в период с 20 декабря по 10 января на территории республики особого противопожарного режима, что позволит спланировать и осуществить проверки мест хранения и реализации пиротехнических изделий, а также ограничить их применение вблизи объектов с массовым пребыванием людей, а также взрыво- и пожароопасных объектов и повысить меру ответственности за нарушения требований пожарной безопасности», – сообщил Сергеев.

Также он отметил, что нарушителям требований особого противопожарного режима грозит штраф до четырех тысяч рублей.



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