Тимур Тимерзянов планирует остаться в команде «GRX Taneco»

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). Российский гонщик команды GRX Taneco класса Supercar по ралли-кроссу Тимур Тимерзянов планирует остаться в составе нынешней команды. Об этом пилот сообщил на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

«В следующем году я хотел бы остаться в том же классе Supercar чемпионата мира по ралли-кроссу и продолжить работу в составе той же команды GRX Taneco. В межсезонье команда будет трудиться над совершенствованием автомобилей, пилоты будут работать над собой. Уже через 4 месяца мы откроем новый сезон в Абу-Даби и будем бороться за призовые места» — написал автогонщик.

Уроженец Татарстана Тимур Тимерзянов является троекратным чемпионом Европы по ралли-кроссу. С 2014 года он участвует в чемпионате мира по ралли-кроссу, где является единственным постоянным представителем из России.

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