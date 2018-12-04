ФАС одобрила появление на бутылках со спиртным надписи «Алкоголь убивает»

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила размещение надписи «Алкоголь убивает» на бутылках со спиртным. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на отзыв на депутатский законопроект.

В нем говорится, что введение единообразного порядка нанесения данных о вреде алкоголя не окажет дополнительной нагрузки на производителей спиртного.

Отмечается, что все производители должны использовать единую устрашающую надпись. По словам экспертов, большего эффекта можно достичь, если сопроводить надпись пугающей картинкой, но такую меру в ФАС сочли излишней.

23 ноября документ был направлен в Минздрав, который отвечает за разработку проекта отзыва Правительства на предложения парламентариев.

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