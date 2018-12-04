(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). Тренинги для родителей осужденных подростков провели в УФСИН Татарстана, сообщили в пресс-службе УФСИН России по РТ.

«Родителям осужденных несовершеннолетних рассказали о проводимой с ребятами воспитательной и культурно-просветительской работе и о предоставляемой социальной помощи. Кроме того, родители трудных подростков приняли участие в групповых тренингах и получили возможность проконсультироваться с психологом», – рассказали агентству в пресс-службе управления.

Взрослые поделились со специалистами своими проблемами, рассказали о спорных вопросах в отношениях с детьми и выслушали советы психологов.

В конце мероприятия родители осужденных поблагодарили за возможность откровенно и открыто пообщаться со специалистами и выразили надежду, что такой формат встреч станет традиционным.





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