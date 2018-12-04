СМИ: В России могут измениться вкус и качество пива

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). В России могут измениться требования к качеству пива, пишут «Ведомости».

По информации источников издания, знакомых с ходом обсуждения документа, который будет рассматривать совет Евразийской экономической комиссии, новый регламент позволит заменять солод зерном и сахаросодержащими продуктами на 50% вместо ныне разрешенных 20%.

Отмечается, что крупные пивовары поддержали предложение сократить минимальную норму солода в пиве, так как это даст возможность производителям быть более «гибкими и креативными» в вопросах рецептуры.

Проект документа уже одобрила коллегия комиссии, и в случае принятия новых правил пивоваренные компании смогут экономить на производстве, пишет издание.

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