Рустам Минниханов на встрече с финскими татарами: «Я всегда ставлю вас в пример»

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). Финские татары являются примером того, как адаптируясь в другой стране, можно на протяжении долгих лет хранить свои национальные традиции и язык, заявил Президент РТ Рустам Минниханов на встрече с татарской общиной Финляндии. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Встреча состоялась в рамках рабочего визита Президента РТ в Хельсинки.

Впервые татары на территории Финляндии появились в начале XIX века. Первая татарская община «Исламия» была образована в Хельсинки в 1925 году и существует до сих пор. На сегодняшний день в Финляндии проживает порядка 950 татар, большинство — в Хельсинки.

Исламское общество Финляндии возглавляет госпожа Голтен Бедретдин. Она рассказала о деятельности общины и реализации проектов по сохранению татарского языка.

Рустам Минниханов отметил, что благодаря стараниям татар Финляндии татарский язык вошел в официальный список языков национальных меньшинств Европы. «Большинство татар сегодня проживает за пределами Татарстана. В ходе рабочих поездок мы встречаемся с ними, обсуждаем насущные темы, стараемся оказывать поддержку в решении тех или иных вопросов. И я всегда ставлю вас в пример. Ваши предки приехали в Финляндию более века назад и успешно здесь адаптировались. Но даже спустя столько лет вы помните свои корни, бережно храните свою историю, родной язык, чтите традиции. Я от всей души хочу поблагодарить вас за это», — сказал Президент Татарстана на встрече.

В завершение встречи глава республики вручил награды отличившимся представителям татарской общины.

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