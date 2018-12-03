Рустама Минниханова и Дениса Мантурова ждут на выставке машиностроения в Казани

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров планируют посетить международную специализированную выставку «Машиностроение. Металлообработка. Казань», а также выставку «Technocварка», сообщает пресс-служба Президента РТ.

Экспозиции будут проходить с 5 по 7 декабря в Казани, на территории Казанской ярмарки. Также планируется участие министра промышленности и торговли Чехии Марты Новаковой. Визит высоких гостей ожидается в последний день форума.

В этот день, 7 декабря, будет работать мультимедийная экспозиция «Производственный потенциал машиностроительного комплекса Республики Татарстан», пройдет деловой форум Татарстан — Чехия, бизнес-встречи для компаний Чешской Республики.

Как сообщает пресс-служба Машиностроительного кластера республики, на выставке со стендами будут вести работу члены объединения — «Завод „Профтермо“», УК «Ком» и другие компании.

Выставки «Машиностроение. Металлообработка» и «Technocварка» являются ключевыми отраслевыми событиями региона. Мероприятия демонстрируют актуальные тенденции мирового и российского машиностроительного рынка. В этом году в выставках будут участвовать представители из 14 стран: России, Японии, Чехии, США, Израиля, Китая и др.

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