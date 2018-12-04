Граждане смогут внести свои предложения в сфере сохранения объектов культурного наследия

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). С сегодняшнего дня в Татарстане будет работать горячая линия Комитета РТ по охране объектов культурного наследия, сообщает пресс-служба ведомства.

Граждане ежедневно с 9 часов утра и до 6 часов вечера смогут задать вопросы или же внести свои предложения в сфере сохранения, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

Проконсультироваться со специалистами комитета можно по телефону: 8 (843)245-01-13 или же с помощью WhatsApp по номеру: 8-937-61-50-113.

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