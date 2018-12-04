«Золотой голос» татарской эстрады Филюс Кагиров даст сольный концерт в Москве

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). 9 декабря в концертном зале «Измайлово» Москвы состоится концерт заслуженного артиста Татарстана Филюса Кагирова, сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.



Филюс Кагиров носит гордое звание «золотой голос», является обладателем премии имени Мусы Джалиля. Певец – один из самых ярких представителей молодого поколения, чей репертуар богат татарским песенным наследием.



Артист каждый раз успешно экспериментирует с разными стилями и жанрами музыки: в его репертуаре отлично уживаются яркие эстрадные шлягеры, классические татарские народные песни, поп-хиты и красивые оперные партии. Обладая лирическим тенором, Филюс Кагиров может исполнить любое музыкальное произведение.



На своем сольном концерте Кагиров споет для поклонников свои новые песни и лучшие хиты.

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