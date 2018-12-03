Марафон добрых дел в Агрызском районе включил в себя более 80 пунктов

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). В ходе наступившей декады инвалидов в Агрызском районе запланировано большое количество культурных мероприятий, пишут «Агрызские вести».

Заместитель руководителя исполкома района Римма Гильмутдинова рассказала, что в рамках декады инвалидов состоятся различные встречи, экскурсии в музеи, показ бесплатных фильмов, музыкально-литературные вечера и многое другое. Сотрудники КЦСОН «Надежда» будут посещать одиноких инвалидов на дому, помогать им в домашней работе. В целом, марафон добрых дел включит в себя более 80 пунктов.

Более тысячи детей социальной категории получат сладкие подарки перед Новым годом. Детей, не имеющих возможности самостоятельно передвигаться, с подарками навестят на дому.

В ходе декады особое внимание будет уделено вопросам здоровья. Сотрудники учреждений здравоохранения также посетят нетранспортабельных инвалидов на дому. В поликлиниках пройдут консультации по вопросам предоставления медицинской помощи и лекарственного обеспечения, будет работать телефон «горячей линии»: 8 (8551) 22791.

Кроме того, желающие смогут посетить соляную комнату, открывшуюся недавно на грантовые средства на базе КЦСОН «Надежда»: дети-инвалиды обслуживаются бесплатно.

А 6 декабря с 10 до 12 часов в здании администрации района при участии представителей организаций и учреждений района состоится прием по вопросам жизни и быта людей с ограниченными возможностями здоровья. Для записи можно позвонить по телефону: 8 (8551) 21346.

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