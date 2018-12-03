Татар-информ

4 декабря 2018, 00:40

Общество

В Тетюшах состоялся посвященный Дню неизвестного солдата митинг

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Общество

В Тетюшах состоялся посвященный Дню неизвестного солдата митинг

Фото: tetyushy.ru

Участники митинга почтили память неизвестных героев минутой молчания, возложили гирлянду к обелиску Славы и цветы к Вечному огню.

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). В Тетюшах у мемориала Славы собрались представители учебных заведений и организаций города, пишет газета «Авангард».

К собравшимся обратился заместитель главы Тетюшского района Евгений Курков. Он отметил, что война унесла много жизней, причем имена многих солдат до сих пор неизвестны, «но их подвиг бессмертен».



День Неизвестного солдата отмечается 3 декабря, но это не просто дата в календаре, это день, когда россияне отдают дань памяти всем тем, кто погиб, защищая Отечество и чьи имена так и не удалось установить.

Участники митинга почтили память неизвестных героев минутой молчания, возложили гирлянду к обелиску Славы и цветы к Вечному огню. Военный комиссар Тетюшского района Фанис Гарифуллин отметил, что молодое поколение должно знать свою историю и гордиться ею. «Наша страна жива, пока жива память о героях», – подчеркнул он.



В войнах и вооруженных конфликтах XX и XXI веков пропали без вести около 2 млн жителей Советского Союза и России. Работа по поиску и установлению неизвестных и пропавших без вести защитников Отечества на сегодняшний день продолжается.

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