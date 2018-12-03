В Актанышском районе лыжными гонками открыли зимний спортивный сезон

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). На лыжной трассе «Буляк» в Актанышском районе состоялись соревнования по лыжным гонкам в честь открытия зимнего спортивного сезона, сообщает пресс-служба администрации Актанышского района.



Всего в соревнованиях приняли участие 166 школьников их разных возрастных групп школ Актанышского района.





Соревнования открыли замруководителя исполнительного комитета Актанышского района по социальным вопросам Лейсан Нурлыева, начальник отдела по делам молодежи, спорта и туризма Айдар Иманаев и президент местного отделения Федерации по лыжным гонкам РТ Фарит Салихов.



Основные цели соревнований – развивать физическую подготовленность, популяризировать лыжный спорт, здоровый образ жизни.





В соревнованиях участвовали юноши и девушки. Победителей наградили грамотами и медалями соответствующих степеней.

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